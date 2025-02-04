Beşiktaş'tan Alexander Sörloth iddialarına yanıt

Süper Lig devi Beşiktaş, İspanyol devi Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'la anlaşmaya varıldığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır. Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

12 GOLE KATKI SAĞLADI

29 yaşındaki golcü sezon başında 32 milyon euro Villarrel'den karşılığında Atletico'ya transfer olmuştu. Bu sezon 29 maçta görev alan yıldız futbolcu 10 gol atıp 2 asist kaydetti.