Beşiktaş'tan 44 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi'ni 77-95 mağlup etti. Potanın Kartalları, 1981-1982 sezonundan bu yana ilk kez lige 6'da 6 ile başladı.

  • Beşiktaş GAİN, Yukatel Merkezefendi'yi deplasmanda 95-77 skorla yendi.
  • Beşiktaş GAİN, 44 yıl sonra ligde ilk 6 maçını da kazanarak 6'da 6 başladı.
  • Beşiktaş GAİN, son kez 1981-1982 sezonunda ilk 6 maçını kazanmıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yukatel Merkezefendi ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAZANDI

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş GAİN, 95-77'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlılarda Devon Dotson 21 sayı, 7 ribaund ve 6 asist ile oynarken, Jonah Mathews de 24 sayı kaydetti.

44 YIL SONRA BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş GAİN, 44 yıl aradan sonra lige 6'da 6 ile başladı. Kara Kartal, son olarak 1981-1982 sezonunda ilk 6 maçını da kazanmayı başarmıştı. Yukatel Merkezefendi ise u yenilgiyle birlikte 4'ncü kez kaybetti. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş GAİN, zorlu maçta Anadolu Efes'i sahasında konuk edecek. Yukatel Merkezefendi, Bahçeşehir Koleji deplasmanında galibiyet arayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
