Beşiktaş, Abraham'ın bonservisini aldı
Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ı Roma'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer etti. ABD oyuncusu, yaz transfer döneminde kiralanmıştı ve şimdi kalıcı olarak kadroya katıldı.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Tammy Abraham'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Siyah-beyazlılar, Aston Villa ile ismi anılan tecrübeli golcünün bonservisini sezon sonunu beklemeden aldı.
Beşiktaş'Tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.