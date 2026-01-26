Haberler

Beşiktaş, Abraham'ın bonservisini aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ı Roma'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer etti. ABD oyuncusu, yaz transfer döneminde kiralanmıştı ve şimdi kalıcı olarak kadroya katıldı.

BEŞİKTAŞ, İngiliz golcüsü Tammy Abraham'ın bonservisinin 13 milyon Euro karşılığında kulübü Roma'dan alındığını duyurdu.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Tammy Abraham'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Siyah-beyazlılar, Aston Villa ile ismi anılan tecrübeli golcünün bonservisini sezon sonunu beklemeden aldı.

Beşiktaş'Tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Oranlar alam veriyor! 'Türkiye için felaket' diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

"Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör'e mesai arkadaşından destek

Diziden apar topar çıkarılan isme mesai arkadaşından destek
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
Fenerbahçe'nin ısrarı bitmiyor! Vedat Muriqi için yeni hamle

Fenerbahçe'den yepyeni hamle
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı