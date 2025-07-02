Beşiktaş, Tammy Abraham İçin Sağlık Kontrolü Yaptırdı

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Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı İngiliz forvet Tammy Abraham için sağlık kontrolü gerçekleştirdi. 27 yaşındaki oyuncu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı muayeneden geçti.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı ve İstanbul'a getirdiği İngiliz forvet Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Abraham; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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