Tammy Abraham, resmen Aston Villa'da

Güncelleme:
Beşiktaş, İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya 21 milyon avro karşılığında transfer olduğunu açıkladı. Kulüp, Abraham'a kariyerinde başarılar diledi.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın 21 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olduğunu duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, Aston Villa FC Limited'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 21 milyon avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Aston Villa FC Limited tarafından ödenecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca, golcü oyuncuya sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

İngiliz ekibi ise transfer duyurusunda sözleşmenin süresine dair detaylara yer vermedi.

Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla 26 maçta 13 gole imza attı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
