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Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'dan maç sonu yorumu

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekzili antrenör, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı onlar kazandı" dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ARTIK BİRLİK OLMALIYIZ"

Portekzili antrenör, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı onlar kazandı. Taraftarlar oyuncularımıza istediği desteği verdi. Önemli olan burada bir aile ortamı yaratmak. Artık birlik olmalıyız. Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız. Sıkıntılı bazı dakikalar yaşadık ama devam ettik. Çalışmak ve her gün idman yapmak zorundayız. Oyuncularımıza oyun felsefemizi aşılamak zorundayız" dedi.

"ÖZ GÜVEN KAZANDILAR"

Takım hakkında konuşan deneyimli antrenör, "Tabii ki kazanmak çok iyi, evde sıkıntı yaşıyorduk ve kazanarak bu sıkıntıları aştık. Rize maçında alınan 4-0'lık galibiyet takıma öz güven aşıladı. Bu galibiyet benden çok takım için iyi oldu. Öz güven kazandılar. Oyuncular bana inanıyorlar, beraber daha iyi olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Karagümrük Fernando Santos Beşiktaş Spor Haberler

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