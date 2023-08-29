Beşiktaş'ta Yaya Geçidini Kullanmayan Sürücülere Dron Destekli Denetim
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Beşiktaş'ta, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Barbaros Bulvarı Akmerkez yolunda denetim noktası oluşturdu. Yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dronla tespit edildi. Denetimde yayalara yol vermeyen 3 sürücüye 5 bin 937 lira ceza kesildi.
Beşiktaş'ta, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Barbaros Bulvarı Akmerkez yolunda denetim noktası oluşturdu.
Yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dronla tespit edildi.
Denetimde yayalara yol vermeyen 3 sürücüye 5 bin 937 lira ceza kesildi.