- Beşiktaş'ta Umut Meraş ve Onur Bulut takıma döndü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

MÜNİH - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dün yapılan antrenmana sakatlığından dolayı katılmayan Umut Meraş ve Onur Bulut bugün yapılan idmanda yer aldı.

Yeni sezon hazırlık kampını Almanya'nın Grassau kentinde gerçekleştiren Beşiktaş, bugün yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman basına açık olarak yapıldı. Topla yapılan ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlılar kuvvet idmanı yaptı. Pas ve top kapma oyunu oynayan Beşiktaşlı futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada yapılan hücum, savunma ve köşe vuruşu çalışması gerçekleştirdi ve tam sahada çift kale maç ile idmanı noktaladı. Dün yapılan antrenmanda bulunmayan oyuncular Umut Meraş ve Onur Bulut bugün takımla birlikte çalıştı.

Öte yandan sağ uyluk ön adalesinde ağrı hisseden Kartal Kayra Yılmaz, antrenmana tedbir amaçlı katılmadı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.