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Beşiktaş'ta Trossard İlk Antrenmana Çıktı

Beşiktaş'ta Trossard İlk Antrenmana Çıktı
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UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda 6 Ağustos'ta Hradec Kralove ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maç hazırlıklarına yeni transferi Leandro Trossard'ın takımla ilk kez antrenmana çıkmasıyla devam etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleşen idmanda ısınma, top kapma ve taktik çalışmaların ardından çift kale maç yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard, takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmayla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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