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Beşiktaş'ta sol bek transferi güçleniyor

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Lugano ile berabere kalmasının ardından sol bek transferi yapılma ihtimali güçleniyor. Takımın defansif sorunları ve hataları transfer gerekliliğini ortaya çıkarırken, Gedson Fernandes'in attığı 2 golle dikkat çektiği maçta Beşiktaş'ın tur şansı İstanbul'da oynanacak rövanş maçına kaldı.

Sol bek transferi yapılma ihtimali güçleniyor

- Gedson Fernandes'in gecesi

ALİ DANAŞ - BASEL, -

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında İsviçre deplasmanında Lugano ile 3 - 3 berabere kaldı.

Kara Kartallar, Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak maçı kazanmak zorunda. Siyah beyazlılar, Lugano'ya kaybetmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

SOL BEK TRANSFERİ YAPILMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Siyah beyazlılar karşılamada 3 - 1 öne geçip büyük bir avantaj yakaladığını düşünürken, 3 - 3'e gelen skor, turun İstanbul'a kalmasına sebep oldu.

Bu karşılaşma, hücumda Beşiktaş'ın gücünü bir kez daha ortaya koyarken, son iki maçta yenilen 5 gol ve verilen diğer pozisyonlar da defansif yöndeki sıkıntıları gözler önüne serdi.

Ligin ilk maçı olan Samsun deplasmanında, Karadeniz ekibi girdiği pozisyonları değerlendiremediği için gözden kaçan defansif zafiyet, Antalyaspor'dan ve Lugano'dan yenilen 5 gol ile ortaya dökülmüş oldu.

Defansif hataların hemen hemen tüm pozisyonlarda aynı olması, transfer yapılması zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. İki stoperin arasına atılan hızlı topların kaleci Mert'le karşı karşıya pozisyon yaratması ve Masuaku'nun kanadından yenilen goller 3 maçta dikkat çeken hatalar oldu.

Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un bu soruna takım içinden çözüm üretmeye çalışması beklenirken, transfer seçeneği de oldukça güçlü bir şekilde yönetim masasında duruyor. Başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel'in öncelikli olarak bir sol bek almak için çalışmalar yürüttüğü gelen bilgiler arasında.

GEDSON FERNANDES'İN GECESİ

Beşiktaş'ta hiç şüphesiz dün gecenin yıldızı Gedson Fernandes'ti.

Geldiğinden bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen, hatta zaman zaman gönderilmesi bile gündeme gelen Portekizli orta saha, bu sezon farklı bir profil çizmeye kararlı görünüyor.

Teknik direktör Van Bronckhorst'un yönetiminde daha ofansif bir kimliğe bürünen Gedson, dün gece attığı 2 golle sahanın yıldızı oldu. Lugano maçında 10 numarada oynayan genç yıldız, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana ilk kez bir Avrupa Kupası maçında gol attı. Gedson, ayrıca Beşiktaş kariyerinde de ilk kez bir maçta 2 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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