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Beşiktaş'ta Serdal Adalı olağanüstü genel kurulda tek aday olarak gerekli imzaya ulaştı

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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulüp başkanı Serdal Adalı'nın tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştığını duyurdu. 27 Eylül Pazar yapılacak toplantı, çoğunluk sağlanamazsa 4 Ekim Pazar'a kalacak; Adalı evraklarını teslim etti.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulüp başkanı Serdal Adalı'nın tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 4 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylığı sürecine ilişkin Sayın Serdal Adalı, tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaşmıştır. Tüzüğümüz gereği başkan adaylık başvuru dilekçesi ve geçici yönetim kurulu listesini başkanlığımıza teslim etmiştir. Beşiktaş Divan Başkanlık Kurulu olarak, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyor, tüm genel kurul üyelerimizi toplantıya katılmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA
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