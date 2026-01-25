Haberler

Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule

Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule
Güncelleme:
Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Fulham'ın 1.94 boyundaki 29 yaşındaki Fransız stoperi Issa Diop geldi. Siya-beyazlılar, Diop için harekete geçti.

  • Beşiktaş, Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen 29 yaşındaki stoper Issa Diop'u transfer etmek için resmi teklif yapacak.
  • Issa Diop, 1.94 metre boyunda ve 2027 yılına kadar Fulham ile sözleşmesi bulunan bir oyuncu.
  • Issa Diop, bu sezon Fulham formasıyla 12 maça çıktı ve gol veya asist katkısı yapmadı.

Kadrosuna stoper transferi için yoğun mesai harcayan Süper Lig devi Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

AGBADOU TRANSFERİNDE MASADAN KALKILDI

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu transfer etmek istemiş ve İngiliz ekibiyle sıkı pazarlıklar yapmıştı. Ancak Wolves'ın bitmek bilmez istekleri sonrasında siyah-beyazlılar masadan kalktı.

YENİ HEDEF ISSA DIOP

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın stoper transferi için yeni hedefi Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen 29 yaşındaki Issa Diop oldu.

SERGEN YALÇIN'DAN ONAY

Siyah-beyazlıların 1.94 boyundaki tecrübeli oyuncu için İngiliz ekibine resmi teklif yapacağı belirtildi. Haberde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Diop'a onay verdiği aktarıldı. Hava toplarındaki üstünlüğü ve pas kalitesiyle dikkat çeken oyuncunun Fulham'dan ayrılabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fulham ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki Diop, bu sezon 12 maça çıktı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

Cemre Yıldız
