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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, maçın 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Paulista'nın yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Siyah-beyazlıların Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, sakatlık geçirdi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Paulista, mücadelenin 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası üst baldırını tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası tecrübeli stoperin oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. Brezilyalı futbolcu, acı içinde kenara geldi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Emirhan Topçu Gaziantep FK Beşiktaş Futbol Spor

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