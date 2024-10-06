Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, maçın 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Paulista'nın yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Siyah-beyazlıların Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, sakatlık geçirdi.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Paulista, mücadelenin 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası üst baldırını tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası tecrübeli stoperin oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. Brezilyalı futbolcu, acı içinde kenara geldi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.