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Beşiktaş'ta Olaylı Divan Kurulu Toplantısı İçin Disiplin Soruşturması Başlatıldı

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Beşiktaş Kulübü, 12 Nisan'da yapılan olağan divan kurulu toplantısının olaylar nedeniyle iptal edildiğini ve disiplin kurulunun soruşturma başlattığını duyurdu. Olayla ilgili kamera görüntüleri incelenecek.

Beşiktaş Kulübü, 12 Nisan Cumartesi günü yapılan olaylı 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı hakkında disiplin kurulunun soruşturma başlattığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nün 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu'nda gerçekleştirdiği 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, olaylar nedeniyle iptal edildi. Yaşananlardan dolayı bugün akşam saatlerinde siyah-beyazlı kulüpten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak Disiplin Kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Disiplin Kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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