Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Sonuçları Açıklandı

Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Sonuçları Açıklandı

3 Aralık 2023 18:26 Son Güncelleme: 18:27 Abone Ol

Beşiktaş'ta yapılan olağan seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi ve oy sayma işlemine geçildi. 12 bin 152 üyenin katılım gösterdiği genel kurulda Hasan Arat ve Serdal Adalı başkanlık için yarıştı.