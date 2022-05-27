Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak - Haberler

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Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak

AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Akatlar Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.

Toplantıda daha sonra 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Beşiktaş Kulübünde 29 Mayıs Pazar günü ise olağan seçimli genel kurul toplantısında başkanlık seçimi yapılacak.

AA / Ercan Doğan - Spor

Akatlar Spor Kompleksi, Beşiktaş, Spor, Haberler

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