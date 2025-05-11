Beşiktaş'ta Olağan Genel Kurul Sonuçlandı: Serdal Adalı Yeniden Başkan
Beşiktaş Kulübü'nün seçimli genel kurulunda oy sayımı devam ediyor. 20 sandıkta Serdal Adalı 3 bin 59, Gürkan Aksoy ise 349 oy aldı. Adalı'nın yeniden başkan seçilmesi bekleniyor.
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, toplam 20 sandığın tasnifi tamamlandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 20 sandık sonucunda Serdal Adalı toplam 3 bin 59, Gürkan Aksoy ise 349 oya ulaştı.
Adalı, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçildi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor