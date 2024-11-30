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Beşiktaş'ta neler oluyor? Samet Aybaba'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış

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Beşiktaş'ta görevden alınan Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında Joe Worral transferinde haberi olmadan imzasının kullanıldığını belirtti. Aybaba,"Joe Worrall hikayesi… Benim yardımcımı menajeri aradı, biz oyuncu alınmasın diye rapor verdik. Yönetim ısrar etti. Kabul etmedik. Sonrasında yönetim, bana sormadan ve benim imzamla 5 milyon euroluk teklif yaptı" dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta geçtiğimiz salı günü görevden alınan Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERDE İMZAMI KULLANDILAR"

Haberi olmadan imzası kullanılarak Joe Worral transferinde imzasının kullanıldığını söyleyen Aybaba, "Joe Worrall hikayesi… Benim yardımcımı menajeri aradı, biz oyuncu alınmasın diye rapor verdik. Yönetim ısrar etti. Kabul etmedik. Sonrasında yönetim, bana sormadan ve benim imzamla 5 milyon euro'luk teklif yaptı. Ben de başkana söyledim. Sonra başkanımız 'Bana yardımcı olun bu oyuncuyu alalım, siyasi şeyi var' derken 500 bin euro karşılığında oyuncuyu kiraladık. Joe Worrall transferinde benim elektronik imzam kullanılarak teklif yapılmış. Kulübü aradığımda 'Sizin bilginiz vardır' dediler. Hangi yönetici olduğunu bilmiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sezona Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak başlayan Samet Aybaba, salı gecesi Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile birlikte görevden alınmıştı.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Samet Aybaba'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıA Alkan:

Baktın sahtekarlık var çık o zaman açıkla ve istifa et Beşiktaşlılık bunu gerektirir. Şimdi hiç hoş değil bu düştüğünüz durum

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Haber YorumlarıEmre null:

o kadar dedim abi dedim aboubakari abimizi satmayın hemen devre arasinj bekleyin immobile biriki hafta goller atıyor diye hemen aldanmayın bekleyin bakalım devam gelecek mi istikrar önemli ama siz ne yaptınız beni dinlemediniz hemen sattınız kulağınıza küpe olsun Türk takımlarında morunhio klopp guardiola dunya un yapmış tecrübeli teknik direktörler dışında asla yabanci teknikdirek direktörler almayın Türk takimlarida tutmuyor yabanci olup ünlü olmayan teknik direktörler ve teknik direktorunuz hep defans oynamış futbolu olmali

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