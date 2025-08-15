Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu Sağlık Durumunu Açıkladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi maçında sakatlanan Mustafa Hekimoğlu'nun üst adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. Tedavi süreci başladı.

Beşiktaş, St. Patrick's maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Hekimoğlu'nun üst adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Mustafa Hekimoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın St. Patrick's ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

