Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu Sakatlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Avusturya'daki kampında Wolfsberger AC ile oynanan maçta, futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu sakatlık geçirdi. Yapılan MR tetkikinde uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

BEŞİKTAŞ'ın Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakada Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Siyah-beyazlı kulüp Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 60'ıncı dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Galatasaray İtalyan takımını mahkemeye veriyor

Galatasaray İtalyan takımını mahkemeye veriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi

Adıyaman'da sürprizli seçim! AK Parti ve YRP, CHP'nin adayına oy verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.