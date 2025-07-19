Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu Sakatlandı

BEŞİKTAŞ'ın Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakada Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Siyah-beyazlı kulüp Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 60'ıncı dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.