Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır! 2 isim takasta kullanılacak
Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için Jean Onana ve Al Musrati'yi takasta teklif edecek.
Süper Lig devi Beşiktaş, Orkun Kökçü'den sonra gözünü Benfica'da forma giyen bir diğer milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na çevirdi.
BEŞİKTAŞ'IN KEREM PLANI HAZIR
Beşiktaş'ın Benfica forması giyen başarılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Siyah-beyazlılar, transfer için gerekli planını da hazırladı. Serdal Adalı, bu transferi de bitirmeyi çok isterken, Kerem Aktürkoğlu'nu satın almak için takas formülünü masaya yatıracak.
ONANA VE MUSRATI TAKASTA
Bu kapsamda Beşiktaş'ın Benfica'ya bir miktar para ile birlikte Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Jean Onana ve Al Musrati ikilisini teklif etmeyi düşündüğü öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 59 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 18 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.