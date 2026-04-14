Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği bağlarında "yırtık" tespit edildi
Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileğinde tam kat yırtık tespit edildiğini ve cerrahi tedavi planlandığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir. Kartal Kayra Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
Açıklamada, siyah-beyazlı oyuncu için "cerrahi tedavi" planlandığı ifadesine de yer verildi.