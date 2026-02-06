Haberler

Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza
Güncelleme:
Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan Kristjan Asllani, Konyaspor karşısında oyuna girdikten 5 dakika sonra gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK'dan 2 maç men cezası aldı.

  • Kristjan Asllani, Beşiktaş formasıyla ilk maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra kırmızı kart gördü.
  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kristjan Asllani'ye 2 maç men cezası verdi.

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta gördüğü kırmızı kartın bedelini ödüyor.

5 DAKİKADA OYUN DIŞI KALDI

23 yaşındaki Arnavut orta saha, Konyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olduktan yalnızca 5 dakika sonra Deniz Türüç'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakemin kararı sonrası Beşiktaş sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

PFDK KARARINI AÇIKLADI

Kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kristjan Asllani hakkında karar çıktı. PFDK, Arnavut futbolcuya 2 maç men cezası verdi.

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
