Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza
Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan Kristjan Asllani, Konyaspor karşısında oyuna girdikten 5 dakika sonra gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK'dan 2 maç men cezası aldı.
- Kristjan Asllani, Beşiktaş formasıyla ilk maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra kırmızı kart gördü.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kristjan Asllani'ye 2 maç men cezası verdi.
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta gördüğü kırmızı kartın bedelini ödüyor.
5 DAKİKADA OYUN DIŞI KALDI
23 yaşındaki Arnavut orta saha, Konyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olduktan yalnızca 5 dakika sonra Deniz Türüç'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakemin kararı sonrası Beşiktaş sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.
PFDK KARARINI AÇIKLADI
Kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kristjan Asllani hakkında karar çıktı. PFDK, Arnavut futbolcuya 2 maç men cezası verdi.