Beşiktaş, Hradec Kralove Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla bitirdi. Italiano yönetimindeki idmanın kapalı bölümünde taktik çalışıldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kurulan istasyonlarda kondisyon çalışmalarıyla devam etti.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Hradec Kralove mücadelesinin taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı