Beşiktaş'ta, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı