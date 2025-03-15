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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 2 sakatlık birden

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 2 sakatlık birden
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 2 stoperini birden sakatlığa kurban verdi. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maça devam devam edemedi. Kara Kartal, milli aranın ardından Galatasaray ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi stoperde sakatlık krizi patlak verdi.

UDUOKHAI MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai, ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Uduokhai yerine 55. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.

PAULISTA DÖNER DÖNMEZ SAKATLANDI

Öte yandan Beşiktaş'ta 3.5 ay sonra dönen ve karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabriel Paulista, ilk yarıda ayağına darbe aldı. Paulista da ikinci yarının başında oyundan çıktı. Paulista'nın yerine ikinci 45 dakikada Emirhan Topçu görev yaptı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasından sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Herşey GS kazansın diye işliyor sanki

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

ONLARIN YERİNİ HAKEM DOLDURUR BİŞEY OLMAZ

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Haber Yorumları92dqvndmcr:

Beşiktaş yine bildiğimiz gibi

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