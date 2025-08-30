Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın Sakatlığı

Beşiktaş, Lozan maçında sakatlanan Gabriel Paulista'nın arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ, Lozan maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista'nın arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'dan kötü haber geldi. Lozan karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Brezilyalı savunmacının arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde FC Lausanne-Sport ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
