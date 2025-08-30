Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın MR'ında Gerilme ve Ödem Tespit Edildi

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın MR'ında Gerilme ve Ödem Tespit Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne ile oynanan maçta sakatlanan Gabriel Paulista'nın MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne ile oynadığı müsabakada sakatlanarak ikinci yarıda oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista'nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde FC Lausanne-Sport ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni ve ailesi Meksika'da infaz edildi

Esrarengiz ölüm! Araçtan ünlü fenomen ve ailesinin cesetleri çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.