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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun Sakatlığı Açıklandı

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Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun Eintracht Frankfurt maçındaki sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Yapılan MR incelemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Eintracht Frankfurt Ersin Destanoğlu Beşiktaş Futbol Sağlık Spor

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