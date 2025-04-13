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Beşiktaş'ta Ernest Muçi Sakatlandı

Beşiktaş'ta Ernest Muçi Sakatlandı
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Beşiktaş, Rapid Başakşehir maçında sakatlanan futbolcusu Ernest Muçi'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile oynanan müsabakanın 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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