Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, Galatasaray maçında yok

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda beklenmeyen bir sakatlık yaşandı.

UMUT MERAŞ'A ŞANS VERECEK

Beşiktaş'ın yıldızı Arthur Masuaku'nun ağrıları sebebiyle Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Şenol Güneş'in dev karşılaşmada Masuaku yerine Umut Meraş'a şans vermesi bekleniyor.

DERBİ ÖNCESİ EKSİKLER

Galatasaray'da derbi öncesi sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında olan isimler. Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Frencesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal maç kadrosunda yer almıyor. Atiba ise bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi. Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.