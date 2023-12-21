Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu Alanyaspor maçında sakatlandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oxlade-Chamberlain sakatlandı ve 47. dakikada yerini Demir Ege'ye bıraktı.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

CHAMBERLAIN SAKATLANDI

Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında yıldız futbolcu Chamberlain sakatlandı. Topsuz alanda kendini yere bırakan İngiliz oyuncu, 47. dakikada değişiklik işareti yaptı.

DEMİR EGE OYUNDA

Beşiktaş'ta sakatlanan Oxlade-Chamberlain, 47. dakikada yerini Demir Ege'ye bıraktı.

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu Alanyaspor maçında sakatlandı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Beşiktaş Futbol Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title