Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu Alanyaspor maçında sakatlandı
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oxlade-Chamberlain sakatlandı ve 47. dakikada yerini Demir Ege'ye bıraktı.
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
CHAMBERLAIN SAKATLANDI
Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında yıldız futbolcu Chamberlain sakatlandı. Topsuz alanda kendini yere bırakan İngiliz oyuncu, 47. dakikada değişiklik işareti yaptı.
DEMİR EGE OYUNDA
Beşiktaş'ta sakatlanan Oxlade-Chamberlain, 47. dakikada yerini Demir Ege'ye bıraktı.