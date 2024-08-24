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Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok

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Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi. Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sezona galibiyetlerle başlayan ve şu anda ligin lideri olan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

AYLARCA FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu, Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi. Necip'in en az 6-8 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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