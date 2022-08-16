Beşiktaş'ta deprem! Sakatlanan Rachid Ghezzal uzun süre formaya hasret kalacak

Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı Alanyaspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu netlik kazandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." denildi. Beşiktaş'ın oyun planında kilit bir görevi olan deneyimli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.