Beşiktaş'ta deprem! Sakatlanan Rachid Ghezzal uzun süre formaya hasret kalacak
Spor Haberleri
Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı Alanyaspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu netlik kazandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." denildi. Beşiktaş'ın oyun planında kilit bir görevi olan deneyimli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kalmıştı. Bu karşılaşmada penaltıdan takımının 3. golünü atan Ghezzal, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıya çıkamamıştı.
3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Kulüpten Ghezzal'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" denildi. Cezayirli yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.