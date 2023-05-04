Beşiktaş'ta büyük endişe! Derbide yıldızlaşan Salih Uçan ve Omar Colley'den kötü haber

Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Salih Uçan bu maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli savunmacı Omar Colley'in de oynama ihtimali de düşük. Şampiyonluk yarışına katılan Beşiktaş'ta savunma ve orta saha düzeninin değişecek olması teknik ekibi endişeye sürükledi.