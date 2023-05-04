Beşiktaş'ta büyük endişe! Derbide yıldızlaşan Salih Uçan ve Omar Colley'den kötü haber
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Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Salih Uçan bu maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli savunmacı Omar Colley'in de oynama ihtimali de düşük. Şampiyonluk yarışına katılan Beşiktaş'ta savunma ve orta saha düzeninin değişecek olması teknik ekibi endişeye sürükledi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'a Omar Colley ve Salih Uçan'dan kötü haber geldi.
Galatasaray derbisinde sakatlanan ve sekerek stattan ayrılan başarılı orta saha Salih Uçan, Antalyaspor maçında forma giymeyecek.
Derbiye sakat sakat çıkan Omar Colley'in de Antalyaspor maçında oynama ihtimali hayli düşük. Şenol Güneş'in bu maçta Necip'e şans vermesi bekleniyor.
Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.