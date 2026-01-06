Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta transfer dönemi yaklaşırken kadro yapılanmasını doğrudan etkileyebilecek bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. HT Spor'un haberine göre tecrübeli savunmacı Gabriel Paulista, özel nedenleri gerekçe göstererek ayrılık talebini kulüp yönetimine iletti.

AİLEVİ NEDENLER ÖNE ÇIKIYOR

Gabriel Paulista'nın ayrılık kararında ailevi sebeplerin etkili olduğu, bu nedenle Brezilya'ya dönmek istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların bu talebe nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken, devre arasında yaşanabilecek olası bir ayrılık ihtimali kulüp gündeminde öne çıktı.

GABRIEL PAULISTA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Brezilyalı savunmacı, Beşiktaş formasıyla 45 resmi maçta görev aldı. Paulista, bu süreçte 1 gol ve 3 asist ile skor katkısı verdi.