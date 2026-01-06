Haberler

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, özel ve ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Tecrübeli savunmacının ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği belirtildi. Paulista, Beşiktaş formasıyla 45 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

  • Gabriel Paulista, Beşiktaş kulübüne ayrılmak istediğini iletti.
  • Gabriel Paulista'nın ayrılık talebinde ailevi nedenler etkili oldu ve Brezilya'ya dönmek istiyor.
  • Gabriel Paulista, Beşiktaş formasıyla 45 resmi maçta oynadı ve 1 gol, 3 asist yaptı.

Beşiktaş'ta transfer dönemi yaklaşırken kadro yapılanmasını doğrudan etkileyebilecek bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. HT Spor'un haberine göre tecrübeli savunmacı Gabriel Paulista, özel nedenleri gerekçe göstererek ayrılık talebini kulüp yönetimine iletti.

Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

AİLEVİ NEDENLER ÖNE ÇIKIYOR

Gabriel Paulista'nın ayrılık kararında ailevi sebeplerin etkili olduğu, bu nedenle Brezilya'ya dönmek istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların bu talebe nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken, devre arasında yaşanabilecek olası bir ayrılık ihtimali kulüp gündeminde öne çıktı.

GABRIEL PAULISTA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Brezilyalı savunmacı, Beşiktaş formasıyla 45 resmi maçta görev aldı. Paulista, bu süreçte 1 gol ve 3 asist ile skor katkısı verdi.

