Beşiktaş'ta ayrılık! 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödenecek
Güncelleme:
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. İngiliz futbolcuya, 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödenecek.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalar devam ederken beklenen ayrılık gerçekleşti.

CHAMBERLAIN'E VEDA

Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

1 MİLYON 750 BİN EURO FESİH TAZMİNATI

Siyah-beyazlılar, yapılan anlaşma gereği İngiliz futbolcuya, 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir." denildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 20 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

