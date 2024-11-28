Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta, 42. dakikada rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü. Masuaku, 12 Aralık'ta oynanacak Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşan Beşiktaş'a Gabriel Paulista'nın sakatlığın ardından bir kötü haber daha geldi.
MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 42. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Masuaku, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta forma giyemeyecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 12 Aralık'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak.