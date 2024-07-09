Beşiktaş'ta Aboubakar, Masuaku ve Colley sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarına katılan Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri ve muayenelerin ardından sağlık kontrolleri tamamlandı.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ile Omar Colley, sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş'ta kampa 8 Temmuz'da katılan Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley de sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar, Masuaku ve Colley; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL