Beşiktaş'ta Atiba 39 yaşında kramponları asıyor! Yeni mesleği bile belli

Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, sezon sonunda kariyerini sonlandıracak. 39 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda ise antrenör olarak Şenol Güneş'in ekibinde yer alması bekleniyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, ilk 11'de başladığı mücadelenin ikinci yarısı öncesi oyundan alınmıştı. Kanadalı orta saha bu karar sonrası kariyeri hakkında çarpıcı bir karar aldı.

SEZON SONUNDA KRAMPONLARI ASACAK

Atiba Hutchinson uzun zamandır düşündüğü futbolu bırakma kararını, Gaziantep FK maçının ardından aldı. 39 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda kramponlarını asmaya hazırlanıyor. Kanadalı orta sahanın gelecek planı ise belli.

ANTRENÖR OLUYOR

Beşiktaş formasıyla bu sezon 3 maçta boy gösteren Atiba Hutchinson, gol ya da asist katkısı üretemedi. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte futbolculuk kariyerine nokta koyacak olan futbolcunun yeni sezonda Şenol Güneş'in ekibinde antrenör olması bekleniyor.