Beşiktaş'ta 2016 yılındaki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

İstanbul'da, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olan 40'ı emniyet mensubu 47 kişi için 10 Aralık Şehitler Parkı'nda anma töreni düzenlendi.

Saldırının 9. yılı dolayısıyla Beşiktaş'taki 10 Aralık Şehitler Parkı'nda düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Asbaşkanı Murat Kılıç, Genel Sekreteri Uğur Fora, Yönetim Kurulu üyeleri Çağatay Abraş, Zahide Esra Sayın, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer, İbrahim Şafak Sağlam, sporcular, kulüp çalışanları, polisler ile şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Park içindeki anıta protokol üyeleri ve şehit yakınları tarafından karanfiller bırakıldı.

Ayrıca şehitler için öğle namazı öncesinde Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu.