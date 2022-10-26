Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme detayları
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in sözleşmesine dair detaylar netleşti. Siyah-beyazlı kulüpte 2. dönemini yaşayacak deneyimli hoca 2+1 yıllık mukaveleye imza atacak ve bonuslarla birlikte senelik 1.5 milyon euro kazanacak. Beşiktaş yönetimi Güneş'e ayrıca 250 bin euro şampiyonluk primi, Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda da 150 bin euro ödeyecek.
Valerien Ismael ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu. Deneyimli hocanın sözleşmesine dair detaylar ortaya çıktı.
Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli hoca, bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.
Şampiyonluk primi olarak 250 bin euro alacak Güneş, Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda ise cebine 150 bin euro daha koyacak.
Beşiktaş ile cuma günü antrenmanlara çıkmaya başlayacak Şenol Güneş, siyah-beyazlıların pazar günü oynayacağı Ümraniyespor maçında kulübedeki yerini alacak.
Sizce #ŞenolGüneş, lider #Fenerbahçe 'nin 4 puan gerisindeki #Beşiktaş 'ı şampiyon yapabilir mi?— Haberler.com (@Haberler) October 26, 2022