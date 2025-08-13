Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise St. Patrick's maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Fahri Kerem Ay ve Jean Onana ağrıları sebebiyle antrenmanda yer almadı. Öte yandan kiralık olarak takımdan ayrılması gündemde olan Elan Ricardo da idmana katılmadı.