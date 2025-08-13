Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Fahri Kerem Ay ve Jean Onana tedavi nedeniyle antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turun rövanşında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştığı öğrenildi.

Tedavilerine devam edilen Fahri Kerem Ay ve Jean Onana, antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!

Stüdyo buz kesti! Yapılan hata sonrası kameralar önünde adeta çıldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolandırıcılar Hadise'yi hedef aldı! Az kalsın bütün servetini kaybediyordu

Hadise'ye büyük şok! Az kalsın bütün servetini kaybediyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.