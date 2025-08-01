Beşiktaş, ST Patrick's Athletic Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, ST Patrick's Athletic Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ST Patrick's Athletic ile oynayacağı rövanş maçı için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Antrenmanlarda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirilirken, Shakhtar Donetsk maçında oynayan oyuncular ise rejenerasyon çalışması yaptı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ST Patrick's Athletic ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Shakhtar Donetsk maçında oynayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, daha sonra dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ST Patrick's Athletic ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından pazar günü basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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