Beşiktaş soyunma odasına girmeye çalışan taraftar yakalandı
Victor Osimhen ve Jose Mourinho'dan aldığı hırkalarla gündem olan bir taraftar, Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-1 mağlup olduğu maçın ardından soyunma odasına girmeye çalıştı. Ancak güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak dışarı çıkarıldı. Daha önce Osimhen'in hırkasını 50 bin TL'ye satan taraftar, bu kez Beşiktaş'ın Rafa Silva'sını hedef almıştı.
Victor Osimhen ve Jose Mourinho'dan aldığı hırkalarla gündeme gelen bir taraftar, bu kez de Beşiktaş soyunma odasına girmeye çalıştı. Girişimi başarısız olan o taraftar stadyum görevlilerine yakalanınca dışarı çıkarıldı.
Galatasaray-Antalyaspor maçından sonra 3 güvenlik görevlisini aşarak Osimhen'e ulaşan ve büyük bir heyecan yaşayarak hırkasını hediye alan taraftar Türkiye gündemine oturmuştu.
OSIMHEN FORMASINI SATMIŞTI
Daha önce Mourinho'nun da hırkasını alan o taraftar sıradaki hedefinin Rafa Silva olduğunu açıklamıştı. Osimhen'den aldığı hırkayı 50 bin TL'ye sattığını söyleyen o taraftar yeni hedefi için Tüpraş Stadı'ndaydı.
YAKALANDI
Türkiye Kupası'nda Göztepe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maça giden genç taraftar mücadelenin ardından siyah beyazlıların soyunma odasına girmeye çalıştı. Rafa Silva'dan forma alma hedefi olan ve stada giren o taraftara güvenlik görevlileri engel olup dışarı çıkardı.