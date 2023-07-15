Beşiktaş sonunda muradına erdi! Halil Dervişoğlu, 4 yıllık imzayı atıyor

Beşiktaş, uzun süredir transferini bitirmek için uğraştığı Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. Brentford ile anlaşan ancak maaş konusunda milli futbolcuyla pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, Dervişoğlu ile de orta yolu buldu. 23 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

BONSERVİS YOK, BAŞARI BONUSU VAR

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için Brentford'da bonservis ücreti ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine başarı bonusuna bağlı olarak 500 bin euroluk bir ödeme yapabilir.

4 YILLIK İMZA ATACAK

Halil Dervişoğlu, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalamasının ardından takımın Almanya kampına katılacak. Geçen sezon Brentford formasını 11 maçta giyen milli futbolcu, 1 gol atabilmişti.