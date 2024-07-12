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Beşiktaş, Slovenya kampında hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Yarın GNK Dinamo Zagreb ile hazırlık maçı yapacaklar.

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın TSİ 18.30'da Lendava Stadyumu'nda hazırlık maçında GNK Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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