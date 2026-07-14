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Futbol: Hazırlık maçı

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Beşiktaş, Slovakya kampındaki beşinci hazırlık maçında Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Hyeon-gyu Oh'un golüyle öne geçse de ikinci yarıda eşitliğe engel olamadı.

Beşiktaş, Slovakya kampındaki beşinci hazırlık maçında Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kaldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen günün ilk maçında siyah-beyazlı takım, X-BIONIC SPHERE'de Dinamo Malzenice ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, mücadeleye Emre Bilgin, Asım Efe Işık, Cumali Gürsel, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz, Fahri Kerem Ay, Junior Olaitan, Milot Rashica, Ozan Sevim ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle başladı.

35'er dakika oynanan müsabakanın ilk yarısını siyah-beyazlılar, Hyeon-gyu Oh'un golüyle 1-0 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Dinamo Malzenice, eşitliği yakaladı ve maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, bugün TSİ 18.30'da Anton Malatinsky Stadı'nda bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşacak.

Müsabaka, basına ve taraftara açık oynanacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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