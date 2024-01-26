Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.